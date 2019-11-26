Мощное землетрясение произошло в Албании, много пострадавших

Сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились в результате мощного землетрясения, произошедшего в Албании, сообщили СМИ.

Геологическая служба США (USGS) сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4.

Как передает новостной портал Exit, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране и в городе Дуррес, расположенного ближе всего к эпицентру землетрясения, передает РИА «Новости». Сотни пострадавших обратились за помощью в больницы. Их точное количество на данный момент неизвестно.

Сообщается, об обрушении двух жилых домов в 30 километрах от Тираны, еще два здания обрушились в городе Кавая, недалеко от Дурреса. Сведения о жертвах пока не поступали.

Напомним, в сентябре в Албании из-за землетрясений пострадали более 100 человек.