В Албании из-за землетрясений пострадали более 100 человек

За минувшие сутки в Албании зафиксировано 297 подземных толчков, из них 87 – в ночь на воскресенье, пострадали 107 человек, сообщает северомакедонское информационное агентство МИА.

Первые толчки с максимальной магнитудой 5,8 были отмечены в субботу после полудня. Сильнее всего пострадали столица Тирана, город Дуррес на побережье Адриатического моря, населенные пункты Поградец, Фиери и несколько городов в юго-западной части Северной Македонии. Жители Тираны и Дурреса ночь провели на улицах и в шести специально организованных центрах, передает ТАСС.

Из-за подземных толчков пострадали 107 человек, 10 госпитализированы. Известно о 187 поврежденных объектах городской инфраструктуры.

Несколько населенных пунктов остались без электричества.

Албанский сейсмолог Рапо Ормени отмечает, что опасность сильных подземных толчков миновала, но угроза новых землетрясений сохранится на протяжении предстоящих недель.

Посольство России в Албании заявило, что не располагает данными о пострадавших россиянах.

«Была одна группа туристов из РФ и Белоруссии, которые отдыхали вблизи города Дуррес, люди напуганы, но пострадавших нет», – информировали в посольстве.