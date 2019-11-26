В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение

В Боснии и Герцеговине во вторник, вслед за Албанией, произошло землетрясение магнитудой 5,8 в 74 километрах от Сараево, сообщили СМИ.

«В 10.19 (12.19 мск) землетрясение произошло в БиГ. Согласно первой информации, произошло землетрясение силой 5,8 по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 10 километров близ города Невесине в 74 километрах от Сараево», – передает РИА «Новости» сообщение издания Dnevni Avaz.

Речь идет о малонаселенном районе, о нанесенном ущербе не сообщается.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Албании.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до семи человек, более 400 человек обратились за помощью.