Путин выразил соболезнования президенту Албании в связи с жертвами землетрясения

Президент России Владимир Путин направил албанскому коллеге Илиру Мете телеграмму с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за землетрясения.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшим в вашей стране землетрясением», – передает РИА «Новости» текст телеграммы Путина.

Российский лидер также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Албании.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до семи человек, более 400 человек обратились за помощью. Позже были зафиксированы толчки чуть меньшей силы в Боснии и Герцеговине.

Заведующая отделом сводной обработки данных единой геофизической службы РАН Марина Коломиец рассказала газете ВЗГЛЯД, что Албания и Босния и Герцеговина находятся в сейсмоактивной зоне – землетрясения в этом районе обычное дело.

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