Сейсмолог объяснила причину серии землетрясений на Балканах

Албания и Босния и Герцеговина находятся в сейсмоактивной зоне – землетрясения в этом районе обычное дело, рассказала газете ВЗГЛЯД заведующая отделом сводной обработки данных единой геофизической службы РАН Марина Коломиец.

В Албании 26 ноября произошло сильное землетрясение, в результате которого пострадали более 400 человек. Позже были зафиксированы толчки чуть меньшей силы в Боснии и Герцеговине.

«Землетрясения произошли в сейсмически активном районе, они там идут все время. У них есть периодичность какая-то: то трясет Турцию, то Италию, это нормально. Там происходит движение плит, действующие разломы, поэтому нет ничего удивительного, что есть активность», – говорит Коломиец.

Сейсмолог отметила, что сила землетрясения зависит от накопившегося эффекта. «Сейчас накопилось много, потому и толчок сильный», – добавила эксперт.

Очевидцы публикуют в сети фотографии и видео, на которых отражены последствия землетрясения.

Ранее в сентябре от еще одного землетрясения в Албании пострадали более 100 человек.