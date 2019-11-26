Возросло число погибших в результате землетрясения в Албании

Число погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до четырех человек, минимум 150 человек пострадали, сообщили в министерстве обороны страны.

Три человека погибли в результате обрушения строений, еще один погиб после того, как выпрыгнул из здания, поддавшись панике, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

До этого портал Exit сообщил, что в результате землетрясения пострадали несколько сотен человек. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения.

Посольство России в Албании сообщило, что информация о пострадавших россиянах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.

Очевидцы публикуют в Сети фото и видео последствий землетрясения.

На кадрах, опубликованных в Twitter журналисткой Клаудией Караболли, видно полностью разрушенное здание. Рядом стоят десятки людей.

Два жилых дома обрушились в 30 километрах от Тираны, еще два – в городе Кавая недалеко от Дурреса.

Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania pic.twitter.com/OBwC2CCbnr — Team Albanians (@TeamAlbanians) 26 ноября 2019 г.

Под завалами могут находиться люди, точное число пострадавших неизвестно.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Албании.