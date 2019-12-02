Русская экс-супруга короля Малайзии заявила об угрозах сыну

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына, сообщил представитель модели, правозащитник Иван Мельников.

Мельников сообщил, что в середине октября неизвестная женщина прислала сообщение на телефон отца Воеводиной, в котором попросила о встрече, обосновав это тем, что сыну бывшей жены Мухаммада V Леону якобы угрожает смертельная опасность, передает RT.

Воеводина не смогла прийти на встречу, вместо нее с женщиной встретилась ее подруга, которая записала разговор.

«В ходе беседы женщина несколько раз заявила, что Леон находится в смертельной опасности, а Воеводина может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск к бывшему супругу о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ», – сообщил правозащитник.

После этого экс-супруга короля Малайзии написала заявление в полицию, а правоохранительные органы начали проверку.

Сама она рассказала в интервью RT, что после угроз ей пришлось переехать из Москвы и скрываться вместе с сыном.

«Надеюсь на помощь, содействие и защиту наших правоохранительных органов и государства. Прошу провести проверку по факту поступающих угроз и принять соответствующие меры», – сказала Воеводина.

Напомним, в июле сингапурский юрист Ко Тиен Хуа, являющийся адвокатом экс-короля Мухаммада V, официально подтвердил информацию о разводе монарха и его супруги из России.

По одной из версий, причиной развода стала продажа или утечка свадебных фотографий в Сеть, в которой Мухаммад V, возможно, винит Воеводину.

В октябре сообщалось, что Воеводина продала обручальное кольцо, подаренное бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, чтобы расплатиться с долгами.

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