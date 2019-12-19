Противники Хафтара в Ливии заключили соглашение с Турцией о военном сотрудничестве

Правительство национального согласия премьера Ливии Фаиза Сараджа одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией.

По соглашению Турция может отправить в Ливию свои войска. Документ должен утвердить турецкий парламент, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи. В среду в ЛНА заявили об окружении сил ПНС в столице Ливии с суши.

При этом в понедельник сообщалось, что в Триполи направлены подразделения турецкого спецназа для охраны членов ПНС, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время отправит в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии.

Востоковед Кирилл Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что Россия может сократить свою поддержку маршалу Хафтару, а взамен Турция пойдет на уступки в Сирии.

На пресс-конференции в четверг Владимир Путин назвал виновных в разрушении Ливии, и рассказал о том, что предпринимает Москва для прекращения войны в этой стране. Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Россия спасти эту страну от турецкого военного вмешательства.