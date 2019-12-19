Рошаль: ОНФ следит, чтобы Путин был в курсе проблем в здравоохранении

Президент России Владимир Путин знает и понимает все проблемы сферы здравоохранения, в том числе и в первичном звене, отчасти этому способствует работа Общероссийского народного фронта, подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Рошаль отметил, что глава государства на большой пресс-конференции остановился прежде всего на исполнении его поручений по первичному звену, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«Президент знает и понимает проблемы. Без сильного и мощного первичного звена в России мало что можно сделать», – указал Рошаль.

Он отметил, что все поручения президента по модернизации первичного звена направлены на благо народа.

«Однако важно не только зафиксировать все решения, но и следить за тем, как они исполняются. Контроль за этим возложен и на Общероссийский народный фронт. Мы очень тщательно следим за ситуацией. Также мы проводим различные заседания, дискуссии как по здравоохранению, так и по демографии. ОНФ всегда стремится донести до руководства страны информацию о том, как исполняются поручения», – отметил Рошаль.

Он признал, что очень многое здесь зависит от работы региональных властей, это касается ремонта и строительства больниц, ФАПов.

«Так что еще есть над чем работать», – сказал он.

Кроме того, Рошаль приветствовал заявление Путина о необходимости избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей, а также повысить базовую ставку постоянного оклада.

«Сейчас средняя заработная плата во многих учреждениях распределяется несправедливо по отношению к 70 процентам медработников», – отметил Рошаль.

Кроме того, важно нивелировать разницу оплаты труда по регионам, поскольку это вызывает текучесть кадров, особенно там, где наблюдается их острая нехватка.

«В целом кадровая проблема – это один из главных вопросов, что неоднократно подчеркивал Народный фронт», – заявил Рошаль.

Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал, что национальный проект «Здравоохранение» сможет оказать положительное влияние на состояние первичного звена медицины в России. Он отметил, что основные средства идут на борьбу с онкологическими заболеваниями. Другое важное направление – сердечно-сосудистые заболевания. Путин также потребовал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.

Сопредседатель ЦШ ОНФ, руководитель тематической площадки «Международная кооперация и экспорт», генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин также прокомментировал заявления Путина, сделанные на пресс-конференции, отметив, что поддержка экспорта – предмет пристального анализа со стороны экспертов ОНФ.

«Тематическая площадка ОНФ неоднократно ставила на повестку экспертной работы и обсуждений проблему поддержки российских экспортеров. Помимо политических решений остаются проблемы и внутри, в частности, бюрократизация отчетности экспортеров, длительные сроки согласования корпоративных программ повышения конкурентоспособности, неготовность кредитных структур представить экспортерам удобные кредитные продукты. Мы видим в поддержке экспорта двойную задачу: наращивание международных связей и повышение качества продукции, идущей как на экспорт, так и отечественному потребителю. В своей работе мы отмечаем, что внедрение новых технологий, оптимизация регулирования, развитие кадров должны вести к распространению опыта так называемых «витринных» предприятий на все сектора производства. Типичным примером является продукция российского машиностроения и транспортостроения, когда будучи стимулируемыми к повышению качества на экспорт, предприятия совершенствуют свою производственную базу, улучшая соразмерно и качество внутренней продукции», – сказал гендиректор КАМАЗа.

Когогин подчеркнул, что ОНФ считает важнейшей задачей получение обратной связи от экспортеров, участвующих в программах поддержки со стороны государства и институтов развития, чтобы найти оптимальные решения для распространения позитивной практики по стране. Таким образом, пристальный анализ ОНФ как общественного контролера – залог улучшения предпринимательского климата для конкурентоспособных предприятий.

Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что политически мотивированные решения в отношении нашей страны наносят серьезный удар по мировой экономике. Однако и в таких условиях российские производители выдерживают требования международной конкурентоспособности, например, в сфере сельского хозяйства.

Сопредседатель ЦШ ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Экология» Елена Цунаева сообщила, в свою очередь, что предложения Народного по борьбе с причинами возникновения лесных пожаров в пятницу будут направлены в правительство.

Во время большой пресс-конференции Путин упомянул деятельность черных лесорубов как одну из основных причин возникновения лесных пожаров. К таким же выводам пришли и эксперты ОНФ по итогам анализа сферы лесопользования в России. По мнению представителей Движения, действующее законодательство содержит нормы, побуждающие недобросовестных лесопользователей устраивать слабые низовые пожары. Результаты аналитической работы ОНФ сведены в доклад президенту России, подготовлены конкретные предложения по улучшению ситуации, которые завтра направят в кабмин.

«Дело в том, что лесной пожар отменяет ограничения по объемам заготовки древесины и проведению санитарных рубок. В рубку включаются все пострадавшие от пожара деревья. При этом, если ранее они были бы срублены планово, то после пожара нет ограничений. Наши активисты установили, что качество значительной части попадающей в санитарные рубки после лесных пожаров древесины носит товарный характер, то есть она может быть продана и принести прибыль», – сказала она.

Эксперты ОНФ выявили, что площадь пожаров на арендованных участках превышает площадь пожаров на участках, не находящихся в аренде. Ситуация, когда такое превышение составляет 2,5 и более раза зафиксирована в 2018 г. в 30 лесничествах (Иркутская область, Республика Бурятия, Красноярский и Пермский края), в 2019 г. – в 26 лесничествах (те же регионы и Амурская область).

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