Рошаль: ОНФ следит, чтобы Путин был в курсе проблем в здравоохранении

Взгляд
19 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 18:42  |  vz.ru
Разделы

Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия может спасти Ливию от турецкого нашествия

Уже больше восьми лет Ливия остается ареной ожесточенной гражданской войныФото: Goran Tomasevic/Reuters
На пресс-конференции в четверг Владимир Путин назвал виновных в разрушении Ливии, и рассказал о том, что предпринимает Москва для прекращения войны в этой стране. Ключевой партнер в данном случае – Турция, которая активно «заходит» в Ливию, и чьи интересы в Ливии не во всем совпадают с российскими. Могут ли Москва и Анкара заключить сделку, которая поможет сбавить накал гражданской войны? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Персональные данные – это новая нефть

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Информация о вас, собираемая мировыми цифровыми гигантами – это такая же собственность, как движимое и недвижимое имущество. И в идеале вы сами должны решать, для каких исследований и направлений будут использоваться ваши данные. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Ленинская бомба оказалась осколочной

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для идеологий, которые знают, как построить новый мир и достичь всеобщего счастья, люди всегда являются расходным материалом; если эти идеологии носят (как коммунизм) глобальный характер, расходным материалом являются целые страны. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев

ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 62 комментария

    Украина хочет превратить Кубань в Кубу

      Перейти а раздел…

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

          Перейти а раздел…
          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В приемной ФСБ в Москве неизвестный открыл огонь, есть жертвы
              Путин назвал фундаментальную ошибку СССРПутин сказал, кто был автором украинской идентичностиПутин общался с журналистами 4 часа 18 минутЕвросоюз продлил санкции против России
              Путин ответил на первый вопрос большой пресс-конференции словами «поймал, уел»Путин назвал главную проблему в решении конфликта в ДонбассеПутин ответил на вопрос о возможности новой пенсионной реформыЕлизавета Вторая назвала сроки выхода Великобритании из ЕС
              Путин призвал сделать так, чтобы бандиты, как Хангошвили, не гуляли по БерлинуПутин ответил на просьбу выразить свое отношение к ЗеленскомуПутин объяснил звание Героя России у Рамзана КадыроваУмер художник-мультипликатор «Тайны третьей планеты»

              Главная тема


              Минздрав напрасно помянул Горбачева добрым словом

              нападение ботов


              На трансляцию пресс-конференции Путина совершена кибератака

              «Какую авиацию?»


              Эксперт объяснил, почему Зеленский не знает об авиаударах ВСУ по жителям Донбасса

              Минские соглашения


              Пушков оценил идею Украины подключить к переговорам по Донбассу Британию, Канаду, Польшу и США

              Видео

              правда или пропаганда


              Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

              борьба за транзит


              Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

              гендерное равенство


              Запад подтасовал рейтинг равноправия российских женщин

              рост тарифов


              За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

              европейская семья


              Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

              Сокрушительная победа


              Геворг Мирзаян: Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

              Скрывать все сложнее


              Дмитрий Дробницкий: Импичмент – это способ расставить ловушки

              Нетрадиционные ценности


              Сергей Мардан: Воспитание детей ремнем и ЭКО одинаково неэтичны

              на ваш взгляд


              Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?

              Рошаль: ОНФ следит, чтобы Путин был в курсе проблем в здравоохранении

              19 декабря 2019, 18:11

              Версия для печати

              Президент России Владимир Путин знает и понимает все проблемы сферы здравоохранения, в том числе и в первичном звене, отчасти этому способствует работа Общероссийского народного фронта, подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

              Рошаль отметил, что глава государства на большой пресс-конференции остановился прежде всего на исполнении его поручений по первичному звену, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

              «Президент знает и понимает проблемы. Без сильного и мощного первичного звена в России мало что можно сделать», – указал Рошаль.

              Он отметил, что все поручения президента по модернизации первичного звена направлены на благо народа.

              «Однако важно не только зафиксировать все решения, но и следить за тем, как они исполняются. Контроль за этим возложен и на Общероссийский народный фронт. Мы очень тщательно следим за ситуацией. Также мы проводим различные заседания, дискуссии как по здравоохранению, так и по демографии. ОНФ всегда стремится донести до руководства страны информацию о том, как исполняются поручения», – отметил Рошаль.

              Он признал, что очень многое здесь зависит от работы региональных властей, это касается ремонта и строительства больниц, ФАПов.

              «Так что еще есть над чем работать», – сказал он.

              Кроме того, Рошаль приветствовал заявление Путина о необходимости избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей, а также повысить базовую ставку постоянного оклада.

              «Сейчас средняя заработная плата во многих учреждениях распределяется несправедливо по отношению к 70 процентам медработников», – отметил Рошаль.

              Кроме того, важно нивелировать разницу оплаты труда по регионам, поскольку это вызывает текучесть кадров, особенно там, где наблюдается их острая нехватка.

              «В целом кадровая проблема – это один из главных вопросов, что неоднократно подчеркивал Народный фронт», – заявил Рошаль.

              Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал, что национальный проект «Здравоохранение» сможет оказать положительное влияние на состояние первичного звена медицины в России. Он отметил, что основные средства идут на борьбу с онкологическими заболеваниями. Другое важное направление – сердечно-сосудистые заболевания. Путин также потребовал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.

              Сопредседатель ЦШ ОНФ, руководитель тематической площадки «Международная кооперация и экспорт», генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин также прокомментировал заявления Путина, сделанные на пресс-конференции, отметив, что поддержка экспорта – предмет пристального анализа со стороны экспертов ОНФ.

              «Тематическая площадка ОНФ неоднократно ставила на повестку экспертной работы и обсуждений проблему поддержки российских экспортеров. Помимо политических решений остаются проблемы и внутри, в частности, бюрократизация отчетности экспортеров, длительные сроки согласования корпоративных программ повышения конкурентоспособности, неготовность кредитных структур представить экспортерам удобные кредитные продукты. Мы видим в поддержке экспорта двойную задачу: наращивание международных связей и повышение качества продукции, идущей как на экспорт, так и отечественному потребителю. В своей работе мы отмечаем, что внедрение новых технологий, оптимизация регулирования, развитие кадров должны вести к распространению опыта так называемых «витринных» предприятий на все сектора производства. Типичным примером является продукция российского машиностроения и транспортостроения, когда будучи стимулируемыми к повышению качества на экспорт, предприятия совершенствуют свою производственную базу, улучшая соразмерно и качество внутренней продукции», – сказал гендиректор КАМАЗа.

              Когогин подчеркнул, что ОНФ считает важнейшей задачей получение обратной связи от экспортеров, участвующих в программах поддержки со стороны государства и институтов развития, чтобы найти оптимальные решения для распространения позитивной практики по стране. Таким образом, пристальный анализ ОНФ как общественного контролера – залог улучшения предпринимательского климата для конкурентоспособных предприятий.

              Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что политически мотивированные решения в отношении нашей страны наносят серьезный удар по мировой экономике. Однако и в таких условиях российские производители выдерживают требования международной конкурентоспособности, например, в сфере сельского хозяйства.

              Сопредседатель ЦШ ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Экология» Елена Цунаева сообщила, в свою очередь, что предложения Народного по борьбе с причинами возникновения лесных пожаров в пятницу будут направлены в правительство.

              Во время большой пресс-конференции Путин упомянул деятельность черных лесорубов как одну из основных причин возникновения лесных пожаров. К таким же выводам пришли и эксперты ОНФ по итогам анализа сферы лесопользования в России. По мнению представителей Движения, действующее законодательство содержит нормы, побуждающие недобросовестных лесопользователей устраивать слабые низовые пожары. Результаты аналитической работы ОНФ сведены в доклад президенту России, подготовлены конкретные предложения по улучшению ситуации, которые завтра направят в кабмин.

              «Дело в том, что лесной пожар отменяет ограничения по объемам заготовки древесины и проведению санитарных рубок. В рубку включаются все пострадавшие от пожара деревья. При этом, если ранее они были бы срублены планово, то после пожара нет ограничений. Наши активисты установили, что качество значительной части попадающей в санитарные рубки после лесных пожаров древесины носит товарный характер, то есть она может быть продана и принести прибыль», – сказала она.

              Эксперты ОНФ выявили, что площадь пожаров на арендованных участках превышает площадь пожаров на участках, не находящихся в аренде. Ситуация, когда такое превышение составляет 2,5 и более раза зафиксирована в 2018 г. в 30 лесничествах (Иркутская область, Республика Бурятия, Красноярский и Пермский края), в 2019 г. – в 26 лесничествах (те же регионы и Амурская область).

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............