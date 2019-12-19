Путин рассказал о плюсах санкций

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что российская экономика адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала устойчива к колебаниям цен на нефть.

«Есть разные, но примерно сводящиеся к одному и тому же оценки последствий санкций», – заявил президент, указав, что за этим обычно стоит потеря рабочих мест, а на рынок приходят другие участники международных отношений.

В то же время глава государства отметил плюсы санкций. К таким он отнес скачок в развитии сельского хозяйства и рывок в сфере обороны, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что надо избавляться от политически мотивированных ограничений, так как это затрагивает мировую экономику. «Ничего хорошего в этом нет, но российская экономика к внешним шокам уже адаптировалась. Рубль стал устойчивее, в этом смысле Россия «отстегнулась» от рынков нефти», – добавил президент.

Президент Владимир Путин проводит традиционную, 15-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.