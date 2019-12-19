Депутат Госдумы: Путин давал компетентные ответы даже на некорректные вопросы

Владимир Путин показал себя человеком высокой политической культуры и необыкновенного терпения, он давал очень компетентные профессиональные ответы. Так оценил итоги большой пресс-конференции президента депутат Госдумы, член Генсовета партии «Единая Россия», Сергей Боярский в комментарии для газеты ВЗГЛЯД.

Ярким моментом пресс-конференции Боярский считает ответ президента на вопросы о том, не грозит ли Рунету отключение, усиление цензуры, поскольку этот вопрос касался его профильной депутатской деятельности.

«Президенту пришлось вновь самому объяснять, что этот закон ровно об обратном. Речь идет о безопасности нашего сегмента интернета от недружественных действий извне. Происходит ровно все наоборот. Когда Twitter блокирует аккаунт Россотрудничества и аккаунт «Хорошие новости», этого никто не замечает, а объявлять «охоту на ведьм» при обеспечении интересов наших граждан, в том числе их прав и свобод в Сети? Это считается нормой», – посетовал собеседник.

При этом, отметил депутат, даже на некорректные или непрофессиональные вопросы Путин все равно давал «очень компетентные профессиональные ответы. Президент показал себя человеком высокой политической культуры и необыкновенного терпения».

«Звучали конкретные вопросы, в которых лоббировались интересы конкретных людей. Я такое приветствую. Когда журналист просит: «спасите школу в Дагестане», а президент отвечает – «я вам обещаю, мы ее спасем», это, на мой взгляд, один из способов для журналиста повлиять на судьбы конкретных россиян. Но распространять свои газеты, книжки, издания, говорить в прямом эфире с президентом о себе любимом? На мой взгляд, это некорректно по отношению к коллегам и к телезрителям», – отметил Боярский.

Он признался, что ему как петербуржцу понравился вопрос про Боткинскую больницу. «Она действительно находится в плачевном состоянии. Это не значит, что нужно по этому поводу ругать местную власть. Но я уверен, что после того, как такой вопрос прозвучал, к этому объекту теперь будет приковано особое внимание, последует помощь федерального уровня в реализации реконструкции», – подчеркнул он.



Также для депутата было важно услышать точку зрения президента о проблемах, которыми сейчас особенно озабочена «Единая Россия» и ее фракция в Госдуме.

«Это проблемы демографии, здравоохранения, доступности лекарственного обеспечения. Наша фракция в Госдуме работает по этому направлению. Приняты уже необходимые законы, сняты ограничения на регистрацию редких уникальных препаратов из-за рубежа. Это должно закрыть вопрос с уголовными делами против матерей, которым приходилось ввозить для своих детей необходимые препараты», – рассказал Боярский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал проблему с труднодоступностью иностранных препаратов, которые используются для лечения орфанных заболеваний. По его словам, на этот счет правительство уже предложило ряд решений, которые начали реализовываться.

Также Путин, отвечая на вопрос, следует ли Россия принципу поддержания свободы интернета или движется к суверенному интернету, подчеркнул, что «свободный интернет и суверенный интернет – это понятия, которые не противоречат друг другу». По его словам, суверенный интернет нужен для того, чтобы защититься от отключения Сети извне.

Президент Владимир Путин в четверг провел традиционную, 15-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслировали мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождал большую пресс-конференцию сурдопереводом. Общение продолжалось 4 часа 18 минут, президент ответил более чем на 70 вопросов.



Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД