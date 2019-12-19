Депутат Госдумы: Путин давал компетентные ответы даже на некорректные вопросы

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19 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 18:42  |  vz.ru
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Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
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Россия может спасти Ливию от турецкого нашествия

Уже больше восьми лет Ливия остается ареной ожесточенной гражданской войныФото: Goran Tomasevic/Reuters
На пресс-конференции в четверг Владимир Путин назвал виновных в разрушении Ливии, и рассказал о том, что предпринимает Москва для прекращения войны в этой стране. Ключевой партнер в данном случае – Турция, которая активно «заходит» в Ливию, и чьи интересы в Ливии не во всем совпадают с российскими. Могут ли Москва и Анкара заключить сделку, которая поможет сбавить накал гражданской войны? Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Персональные данные – это новая нефть

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Информация о вас, собираемая мировыми цифровыми гигантами – это такая же собственность, как движимое и недвижимое имущество. И в идеале вы сами должны решать, для каких исследований и направлений будут использоваться ваши данные. Подробности...
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Ленинская бомба оказалась осколочной

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для идеологий, которые знают, как построить новый мир и достичь всеобщего счастья, люди всегда являются расходным материалом; если эти идеологии носят (как коммунизм) глобальный характер, расходным материалом являются целые страны. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев

ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Депутат Госдумы: Путин давал компетентные ответы даже на некорректные вопросы

                 19 декабря 2019, 18:10
              Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              Владимир Путин показал себя человеком высокой политической культуры и необыкновенного терпения, он давал очень компетентные профессиональные ответы. Так оценил итоги большой пресс-конференции президента депутат Госдумы, член Генсовета партии «Единая Россия», Сергей Боярский в комментарии для газеты ВЗГЛЯД.

              Ярким моментом пресс-конференции Боярский считает ответ президента на вопросы о том, не грозит ли Рунету отключение, усиление цензуры, поскольку этот вопрос касался его профильной депутатской деятельности.

              «Президенту пришлось вновь самому объяснять, что этот закон ровно об обратном. Речь идет о безопасности нашего сегмента интернета от недружественных действий извне. Происходит ровно все наоборот. Когда Twitter блокирует аккаунт Россотрудничества и аккаунт «Хорошие новости», этого никто не замечает, а объявлять «охоту на ведьм» при обеспечении интересов наших граждан, в том числе их прав и свобод в Сети? Это считается нормой», – посетовал собеседник.

              При этом, отметил депутат, даже на некорректные или непрофессиональные вопросы Путин все равно давал «очень компетентные профессиональные ответы. Президент показал себя человеком высокой политической культуры и необыкновенного терпения».

              «Звучали конкретные вопросы, в которых лоббировались интересы конкретных людей. Я такое приветствую. Когда журналист просит: «спасите школу в Дагестане», а президент отвечает – «я вам обещаю, мы ее спасем», это, на мой взгляд, один из способов для журналиста повлиять на судьбы конкретных россиян. Но распространять свои газеты, книжки, издания, говорить в прямом эфире с президентом о себе любимом? На мой взгляд, это некорректно по отношению к коллегам и к телезрителям», – отметил Боярский.

              Он признался, что ему как петербуржцу понравился вопрос про Боткинскую больницу. «Она действительно находится в плачевном состоянии. Это не значит, что нужно по этому поводу ругать местную власть. Но я уверен, что после того, как такой вопрос прозвучал, к этому объекту теперь будет приковано особое внимание, последует помощь федерального уровня в реализации реконструкции», – подчеркнул он.

              Также для депутата было важно услышать точку зрения президента о проблемах, которыми сейчас особенно озабочена «Единая Россия» и ее фракция в Госдуме.

              «Это проблемы демографии, здравоохранения, доступности лекарственного обеспечения. Наша фракция в Госдуме работает по этому направлению. Приняты уже необходимые законы, сняты ограничения на регистрацию редких уникальных препаратов из-за рубежа. Это должно закрыть вопрос с уголовными делами против матерей, которым приходилось ввозить для своих детей необходимые препараты», – рассказал Боярский.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал проблему с труднодоступностью иностранных препаратов, которые используются для лечения орфанных заболеваний. По его словам, на этот счет правительство уже предложило ряд решений, которые начали реализовываться.

              Также Путин, отвечая на вопрос, следует ли Россия принципу поддержания свободы интернета или движется к суверенному интернету, подчеркнул, что «свободный интернет и суверенный интернет – это понятия, которые не противоречат друг другу». По его словам, суверенный интернет нужен для того, чтобы защититься от отключения Сети извне.

              Президент Владимир Путин в четверг провел традиционную, 15-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслировали мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождал большую пресс-конференцию сурдопереводом. Общение продолжалось 4 часа 18 минут, президент ответил более чем на 70 вопросов.

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