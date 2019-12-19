Путин: Не собираемся двигаться в сторону закрытия интернета

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что закон о суверенном интернете направлен на то, чтобы не допустить возможность отрезать от него Россию.

«Вы не раз говорили, что государство должно поддерживать свободу интернета. Следует ли Россия этому принципу или движется к суверенному интернету? И что вы скажете пользователям, которые опасаются подпасть под закон о людях–иностранных агентах?» – спросила у президента корреспондент газеты «Ведомости».

Отвечая на вопрос, Путин подчеркнул, что «свободный интернет и суверенный интернет – это понятия, которые не противоречат друг другу».

По его словам, суверенный интернет нужен для того, чтобы защититься от отключения Сети извне. «Смысл закона только в этом. Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать», – добавил президент, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о поправках к закону о СМИ-иноагентах, Путин отметил, что в США аналогичные меры действуют с 30-х годов, и их уже применили против россиянки Марии Бутиной. «Не мы придумали этот термин, такой закон работает с 1938 года в США. Он касается и физических лиц, вспомните Марию Бутину. Какой она агент? И близко нет ничего. Посадили человека в тюрьму, грозили длительным сроком заключения. Здрасьте, приехали. У них за это положено до пяти лет лишения свободы, а у нас только административные взыскания», – добавил президент.

Он отметил, что в наших законах речь идет о гражданах, которые получают деньги из-за границы и занимаются внутренней политикой.

«Каждое государство стремится ограничить внешнее вмешательство во внутриполитические дела. Если вы получаете деньги из-за границы, так и скажите. Кто платит, тот и заказывает музыку. Мы же их (агентов) не закрываем, у нас не запрещено получать деньги из-за границы», – напомнил президент.

1 ноября вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» объяснил необходимость закона о надежном Рунете. По его словам, никаких ограничений вводить не планируется – наоборот, закон призван обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам.

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