В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети вступил в силу.

Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования, передает ТАСС.

Утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство. В компетенции кабинета министров также входит определение случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам. Такие средства операторам связи будет безвозмездно предоставлять Роскомнадзор.

«Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится», – заявил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, добавив, что реализация закона идет по плану.

Напомним, 1 мая президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ был подготовлен с учетом агрессивного характера Стратегии национальной кибербезопасности США, принятой в сентябре 2018 года.

В июне президент в ходе ежегодной «Прямой линии» объяснил необходимость закона о надежном Рунете, подчеркнув, что никаких ограничений вводить не планируется – наоборот, закон призван обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам.