Помпео согласился выступить в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил готовность выполнять все требования закона в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, в том числе выступать на слушаниях в Конгрессе.

Главу американского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать обсуждение двух статей обвинения против американского лидера в Палате представителей Конгресса США.

«Я рад предоставить документы, выступать на слушаниях [в Конгрессе США], если это целесообразно и требуется по закону. Госдепартамент все это время [следовал закону] и продолжит это», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, 13 декабря юридический комитет Палаты представителей утвердил обвинение против главы государства Дональда Трампа в рамках импичмента. Сам Трамп назвал процесс попыткой госпереворота.

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