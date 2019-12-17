СБУ инсценировала нападение на депутата Рады

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что инсценировала нападение на депутата Верховной рады, чтобы выйти на планировавшего подобное покушение организатора.

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», – сказано в сообщении на сайте СБУ.

Там отмечено, что ранее украинские спецслужбы получили информацию о том, что против депутата планируются «действия насильственного характера, связанные с его государственной и общественной деятельностью», а исполнители преступления уже получили от организатора денежное вознаграждение.

«Лица, причастные к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного депутата было предотвращено», – сообщили в ведомстве, добавив, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения организатору преступления.

Напомним, о нападении накануне заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Михаил Ананченко.