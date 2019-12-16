Украинский депутат заявил о нападении

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Михаил Ананченко заявил, что неизвестные в балаклавах напали на него в городе Сумы.

«Возвращался домой в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодых людей в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии», – передает РИА «Новости» слова Ананченко.

Он добавил, что надеется на «скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов».

Напомним, в среду народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Андрей Богданец был госпитализирован после драки во время заседания комитета Верховной рады Украины по вопросам агрополитики.

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