Депутата от партии Зеленского госпитализировали после драки в Раде

Народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Андрей Богданец был госпитализирован после драки во время заседания комитета Верховной рады Украины по вопросам агрополитики.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» в парламенте Евгения Кравчук сообщила в Facebook, что Богданец «с подозрением на сотрясение мозга в больнице».

В партии украинского лидера Владимира Зеленского обратили внимание на недопустимость «любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь – с применением силы».

«Мы никому не позволим неполитическим и непарламентским способом влиять на работу представителей народа Украины», – заявила депутат.

В парламентской фракции «Слуга народа» инцидент назвали нападением на парламентария и провокацией. Указывается, что конфликт был начат сознательно – для срыва «законотворческого процесса» и дестабилизации ситуации в Раде «в угоду определенным политическим силам», передает «Интерфакс».

В «Слуге народа» также отметили «кооперацию в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими».

Там призвали правоохранительные органы отреагировать на инцидент, а руководство Верховной рады и аппарата украинского парламента – «обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике – в том числе путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний».

Ранее сообщалось, что Богданец подрался с националистами Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Напомним, в ноябре Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель.

По документу возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Кроме того, собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД