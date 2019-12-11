Депутат Рады и националисты подрались из-за законопроекта о рынке земли

Парламентарий Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» и националисты подрались после заседания комитета Рады по вопросам аграрной политики.

Драка произошла между депутатом Рады Андреем Богданцом и активистами от националистической партии «Свобода» Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко, передает РИА «Новости».

Националисты пытались добиться снятия с рассмотрения на комитете законопроекта о рынке земли.

В ноябре Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.



