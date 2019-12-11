Депутат Рады и националисты подрались из-за законопроекта о рынке земли

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11 декабря, среда | Последнее обновление — 14:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Колобков заявил о наличии оснований для оспаривания решения ВАДА в КАС
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу
Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку
Как Чечня едва не развалила Россию
Украинская «машина ненависти» меняет формат
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
На карте мира появилась новая страна
Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева
Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...
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Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
Выбрана «Мисс Вселенная-2019»
В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наукПодробности...
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метровПодробности...
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