«Воины АТО» захватили храм УПЦ в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области Украины неизвестные захватили Свято-Димитриевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщила епархия области.

В селе Пробойновка напавшие, которые назвали себя «воинами АТО», «сломали замки и опечатали двери в церковь», передает ТАСС.

Нападение произошло 15 декабря. В марте при поддержке главы сельской рады прошли так называемые территориальные сборы, на которых храм решили передать неканонической «новой церкви» Украины.

При этом на обсуждении не было ни настоятеля храма, ни представители религиозной общины. Однако власти все равно изменили название и подчинение общины храма.

Напомним, несколько приходов УПЦ, перешедшие в ПЦУ из-за давления, вернулись обратно.

В РПЦ сообщали, что на Украине появилось «преследуемое большинство» сторонников УПЦ, которых заставляют переходить в ПЦУ.

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