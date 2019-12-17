«Воины АТО» захватили храм УПЦ в Ивано-Франковской области

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17 декабря, вторник | Последнее обновление — 05:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Boeing решила приостановить производство 737 MAX
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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче
О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать
Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»
Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
Пойдут ли немцы на «китайский фронт»
Василий Федорцев, политолог, германист
Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Как Зеленский стал своим для украинских националистов
Глеб Простаков, журналист
Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Мирное урегулирование в Донбассе ему не просто невыгодно – а крайне опасно для него и его команды, потому что создает угрозу нового Майдана. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
Выбрана «Мисс Вселенная-2019»
В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наукПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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