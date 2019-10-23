Перешедшие в ПЦУ приходы начали возвращаться обратно в УПЦ

Несколько приходов УПЦ, перешедшие в другую конфессию из-за давления, вернулись обратно, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

«Процесс переходов практически сошел на нет. Более того, начался обратный процесс. Уже зафиксировано несколько случаев, когда парафии (церковные приходы – прим. ВЗГЛЯД), которые из-за давления, обмана в свое время заявили о переходе в другую конфессию, вернулись в Украинскую православную церковь. Например, вернулась религиозная община в селе Морозовка Киевской области, и так далее», – пояснил священнослужитель в интервью изданию «Сегодня».

Информация о том, что 500 приходов ушли в так называемую православную церковь Украины (ПЦУ) – это фейки, «не имеющие ничего общего с реальностью», заверил митрополит.

«Это очень легко проверить. Просто поехать, посмотреть на парафии – особенно на востоке Украины, на севере, которые, как было заявлено, перешли в ПЦУ. Вы убедитесь, что в реальности никто никуда не переходил. То есть мы имеем дело с банальными «приписками» в духе советских времен», – сказал Климент.

В РПЦ сообщали, что на Украине появилось «преследуемое большинство» сторонников УПЦ, которых заставляют переходить в ПЦУ.