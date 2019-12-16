Киев не исключил возобновления железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса в рамках открытия новых контрольно-пропускных пунктов.

«Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение», – сказал Пристайко, отвечая на вопрос о том, возможно ли, чтобы в Донбассе открыли железнодорожный контрольно-пропускной пункт для пассажирского сообщения.

Также, по словам министра, Киев готов предложить три новых участка для разведения сил в Донбассе и ожидает их согласования на переговорах в Минске, передает РИА «Новости».

«Определение участков с украинской стороны завершилось. Однако мы готовим несколько альтернативных вариантов. Рассматриваться и согласовываться эти участки будут в рамках одной из подгрупп трехсторонней контактной группы. Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение. Это является приоритетом в этих трех или четырех, или о скольких участках мы договоримся», – сказал Пристайко.

В воскресенье глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов также сообщил, что республика готова предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе.

Последний отвод сил и средств в Петровском закончился 12 декабря.

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