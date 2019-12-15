В ДНР захотели предложить новые участки для отвода сил и средств в Донбассе

Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что республика готова предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе.

«Мы готовы со своей стороны предложить свое видение относительно возможных мест для создания участков разведения, но окончательное решение за Минской контактной группой», – заявил Якубов, передают РИА «Новости».

Представительство ДНР в СЦКК приветствует решения «нормандской четверки» по прекращению огня в Донбассе, в том числе, решения, касающиеся новых участков отвода сил и средств.

«Вопрос участков разведения должен прорабатываться на рабочей группе по вопросам безопасности и утверждаться Минской контактной группой на основании Рамочного решения от 21 сентября 2016 года», – добавил Якубов.

По его мнению, важно принять дополнения к рамочному решению по отводу сил и средств.

«Опыт разведения сил и средств на пилотном участке №3 в районе Петровского показал, что украинская сторона, несмотря на гарантии безопасности, нарушает режим прекращения огня, подвергая риску людей, которые задействованы в проведении разведения», – подчеркнул он.

Последний отвод сил и средств в Петровском закончился в четверг, 12 декабря.