Роскосмос собрался перенести запуск модуля «Наука»

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020-го, как планировалось, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы планируем МЛМ «Наука» отправить на Байконур уже в начале 2020 года, начать электрические испытания, проверить приборы, как они работают, обеспечить пуск или в конце 2020 года, или в начале 2021», – передает ТАСС слова Рогозина во время пресс- конференции на космодроме Восточный в понедельник.

Он добавил, что научно-энергетический модуль и Узловой модуль, которые созданы для МКС, могут использоваться в качестве прообраза окололунной станции.

«Может, был бы смысл сейчас ввести изменения в наши планы, чтобы заделы, которые созданы по Научно- энергетическому модулю, по Узловому модулю, использовать как некий прообраз лунной станции», – сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, сейчас этот вопрос рассматривается в Ракетно-космической корпорации «Энергия». Он напомнил, что ресурс этих модулей 15-20 лет, в то время как срок службы МКС может быть меньше.

Напомним, в октябре Рогозин сообщил, что эксплуатацию модуля «Наука» планируется начать в феврале 2021 года, для этого экипаж МКС должен выполнить 10 выходов в космос.

Ранее предполагалось, что модуль «Наука» будет отправлен на МКС летом 2020 года.

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