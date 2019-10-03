Определены сроки начала эксплуатации модуля «Наука» на МКС

Эксплуатацию модуля «Наука» планируется начать в феврале 2021 года, для этого экипаж МКС должен выполнить 10 выходов в космос, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«10 ВКД (внекорабельная деятельность), чтобы обеспечить полную стыковку (модуля со станцией) и начало его эксплуатации в феврале 2021 года», – приводит слова Рогозина ТАСС.

Он добавил, что в январе 2020 года модуль будет доставлен на Байконур, там он будет электростатические испытания на протяжении восьми месяцев. Запуск модуля к МКС намечен на ноябрь 2020 года.

Модуль «Наука», строительство которого началось в 1995 году, должен был быть отправлен на МКС в 2007 году, однако старт постоянно откладывался. В 2013 года модуль был переправлен в Центр им. М.В. Хруничева.

Ранее предполагалось, что модуль «Наука» будет отправлен на МКС летом 2020 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД