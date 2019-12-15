Зеленский объяснил «России 1» свои цели в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии съемочной группе телеканала «Россия 1» заявил, что встречи в «нормандском формате» по Донбассу расценивает как возможность добиться «конца войны на Украине».

Журналисты программы «Москва. Кремль. Путин» в кулуарах саммита «нормандской четверки» спросили Зеленского, как прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы», – ответил президент Украины.

По его словам, встречи в подобном формате дают возможность закончить войну на Украине.

«Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата – конец войны на Украине, на территории нашей страны. Через четыре месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов», – заявил Зеленский.

Он добавил, что у Киев «немножко другие взгляды» на Минск-2, однако главным назвал факт начала общения.

Ранее телеканал «Россия» сообщил, что Зеленский дал российскому СМИ первое полноценное интервью.

Однако позже президент Украины опроверг эту информацию, заявив, что просто отвечал на вопросы журналистов на пресс-подходах и около отеля в Париже уже ночью.