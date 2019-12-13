Зеленский открестился от интервью российскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию, что дал интервью журналистам российского телевидения. Он также поделился впечатлениями от встречи с президентом Владимиром Путиным в Париже.

«Я не давал интервью телеканалу «Россия-1», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинский канал «1+1».

Зеленский также высказал уверенность, что контракт по транзиту газа из России будет заключен до конца года.

Подводя итоги саммита «нормандской четверки», Зеленский дал понять, что доволен встречей с российским президентом Владимиром Путиным в Париже.

«Мне кажется, что мы многое решили», – сказал Зеленский и подтвердил, что пожал руку российскому лидеру. «Да, а как можно по-другому встречаться, а как можно иначе решать вопросы?» – добавил Зеленский.

По словам главы украинского государства, саммит засвидетельствовал, что у него «начался диалог» с Путиным.

«Мы в ходе саммита восемь часов смотрели друг другу в глаза. Я понял – это непростой, сложный человек. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но будет», – уверен Зеленский.

Ранее телеканал «Россия» сообщил, что Зеленский дал российскому СМИ первое полноценное интервью.

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