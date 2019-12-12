Зеленский дал первое интервью российским СМИ

Телеканал «Россия» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал российскому СМИ первое полноценное интервью.

В беседе с журналистом телеканала, которая состоялась после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Париже, Зеленский заявил: «Главное, что мы все начали общаться», – передает РИА «Новости».

Полную версию интервью на телеканале обещают показать в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, на пресс-конференции после саммита в «нормандском формате» разгорелась дискуссия между российскими журналистами и Зеленским, который пригласил российских журналистов лично посетить Украину, а те сообщили ему, что их не пускают.

Сообщалось, что корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев.

В среду появилась информация, что журналиста МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко пустили на Украину, а в четверг на территорию страны попал и журналист «Звезды».