Роспотребнадзор перечислил правила покупки алкоголя

Роспотребнадзор разработал список правил, которые помогут выбрать безопасный и качественный алкоголь, сообщили в ведомстве.

Как говорится в сообщении сайте Роспотребнадзора, не стоит покупать алкоголь в местах несанкционированной торговли, а также в интернете, где торговля спиртным запрещена.

«Приобретая продукцию таким образом, вы подвергаете риску свое здоровье и жизнь», – говорится в сообщении ведомства.

Также можно проверить легальность каждой конкретной бутылки через бесплатное приложение для смартфона «АнтиКонтрафакт Алко».

Кроме того, на бутылке или коробке должны быть акцизные марки (это не касается пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), причем название на марке должно совпадать с названием на этикетке.

Роспотребнадзор также напомнил, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.

Напомним, 8 декабря в данных российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods указывалось, что к Новому году россияне покупают больше пива, чем шампанского и вина, водка не вошла в тройку самых популярных новогодних напитков.

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