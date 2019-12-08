Назван самый популярный алкогольный напиток россиян на Новый год

К Новому году россияне покупают больше пива, чем шампанского и вина, водка не вошла в тройку самых популярных новогодних напитков, следует из данных российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

«Шампанское – традиционно новогодний напиток: мы видим его на открытках и подарочных упаковках, и главный ритуал по исполнению новогоднего желания тоже связан с ним», – передает РИА «Новости» исследования.

Однако из данных сервиса следует, что шампанское занимает только вторую строчку в рейтинге. На первом месте – пиво: на него приходится 33,97% от общего объема покупок алкоголя перед Новым годом. На втором месте – шампанское (доля в 14,93%), на третьем – вино (12,53%).

Водка на четвертом месте (10,87%), затем – коньяк (5,37%), виски (3,33%), вермут (1,87%) и ром (1,3%).

Общий объем покупок алкоголя перед Новым годом и в новогодние праздники вырастает на 137% от среднегодового значения. При этом шампанское начинают закупать с середины декабря, а рост покупок достигает пика с 29 по 31 декабря.

Ранее также были названы любимые новогодние фильмы россиян.

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