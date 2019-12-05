Медведев рассказал о планах на Новый год

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью российским каналам рассказал, как собирается праздновать Новый год.

Вопрос был задан девятилетней ведущей телеканала «Карусель».

Медведев сказал, что встретит Новый год так же, «как встречает 99% нашего населения»: соберет семью, друзей, сядет за стол и будет слушать выступление президента.

Он отметил, что уже давно не загадывает желания на день рождения, однако на Новый год «каждый человек все-таки подспудно думает, что нам новый год готовит».

«Но рассказывать об этом нельзя. Поэтому и я не буду, чтобы все получилось», – с улыбкой добавил он.

Медведев также поздравил россиян с наступающими новогодними праздниками.

«Желаю вам счастья, здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали и не болели, чтобы все было хорошо в новом году», – сказал он.