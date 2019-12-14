В России предложили ввести уголовную ответственность для наркоманов

Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») решил внести законопроект об уголовной ответственности для людей, употребляющих наркотики и отказывающихся от принудительного лечения.

Нилов рассказал, что в начале 2020 года планирует внести данный законопроект в Госдуму, передает РИА «Новости».

Он считает, что «это такой же приоритет, как и уже разработанный и готовящийся и Думой, и комитетом закон о предельной ответственности наркодилеров и конфискации имущества».

Депутат уточнил, что инициатива по введению уголовной ответственности входит в пакет предложений, целью которого является прекращение пропаганды и распространения наркотиков и наркозависимости.

Нилов отметил, что некоторое время назад уже вносил проект об уголовной ответственности для наркозависимых в Госдуму, но он не был поддержан.

«Сейчас у меня есть надежда. И не только потому, что профильные комитеты вдруг поменяли свое мнение. (...) То внимание, которое лично (президент России) Владимир Путин высказал публично - и совсем недавно, и раньше – вселяет надежду на ужесточение всей этой системы», – пояснил Нилов.

Согласно законопроекту, если пациент с наркозависимостью, которого суд направил на принудительное лечение в закрытый реабилитационный центр, уклоняется от возложенных судом обязанностей, его могут лишить свободы на срок от четырех до шести месяцев.

По мнению депутата, тюрьмы для таких заключенных должны быть отдельными и с менее строгими условиями содержания.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена инициировать составление новой антинаркотической стратегии Организации договора о коллективной безопасности.

Также в Госдуме начали поиск новых методов борьбы с торговлей наркотиками в даркнете.