В Раде объяснили, зачем Запад превратил Украину в «колонию»

Западные кураторы используют Украину для достижения двух целей, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ринат Кузьмин.

Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу заявил, что первая цель, которую преследуют на Западе, – это разграбление ресурсов Украины. Еще одной причиной, по которой Киеву оказывают поддержку, – это стремление использовать Украину против России, уверен он.

«Из нас сделали колонию эти президенты. В итоге получается, что какие-то дяди, которые в геополитическом масштабе выстраивают жизнь стран и континентов, решили для себя, что нужно воевать с Россией на территории Украины руками украинцев. А по ходу дела можно грабить», – приводит его слова РИА «Новости».

Кузьмин заявил, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко позволили воровать взамен на агрессивные действия в сторону России. Новый же украинский лидер Владимир Зеленский, по его мнению, от предшественника ничем не отличается. «Потому что ни один, ни другой не самостоятельны. Ими командуют люди из-за границы», – подчеркнул депутат Верховной рады.

Ранее другой депутат от этой же партии Вадим Рабинович озвучил две причины, которые, по его мнению, станут причиной уничтожения Украины.

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