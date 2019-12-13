Сын Валерии дважды за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вновь попал в ДТП. Новая авария случилась сразу после того, как он вышел из больницы.

Молодой человек рассказал, что машина, в которой он ехал, врезалась в автобус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Instagram Шульгина. Очередное ДТП, к счастью, обошлось для сына певицы без травм.

«Похоже больше нельзя садиться в машину», – заявил Шульгин.

Напомним, Шульгин попал в аварию в прошлое воскресенье. Его машина врезалась в отбойник на трассе М-11 в районе Тосно. Позже Валерия опубликовала снимок с сыном после ДТП и призвала отказаться от путешествий на автомобиле зимой.