Нацбанк Грузии оценил потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Грузия потеряла 300 млн долларов из-за отмены прямого авиасообщения с Россией, заявил глава нацбанка республики Коба Гвенетадзе.

Гвенетадзе, выступая в парламенте, заявил, что «из-за авиасанкций наша страна получила доход от сферы туризма на 300 млн долларов меньше», передает ТАСС.

«Заявления о прекращении Россией авиасообщения, а также распространение информации о введении других формальных или неформальных торговых санкций создали ожидания обесценивания обменного курса», – добавил он.

Напомним, последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля, а с 8 июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений.

В ноябре Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией. Позже российский сенатор Григорий Карасин сказал, что прямые рейсы между странами не возобновятся до Нового года.

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