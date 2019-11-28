В России объяснили ситуацию со сроками возобновления авиасообщения с Грузией

Сенатор Григорий Карасин после встречи со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе в Праге заявил, что прямые рейсы между странами не возобновятся до Нового года.

«Мы обсуждали эту тему. Мы продолжим работу в этом направлении, хотя не стоит ожидать, что полеты будут возобновлены до Нового года. Однако мы будем думать о том, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы», – передает слова Карасина грузинский «Первый канал».

Он добавил, что стороны переговоров подумают над этим вопросом, посмотрят на развитие двусторонних отношений и «атмосферу на улицах Тбилиси, в грузинском обществе».

Накануне Абашидзе заявил, что Тбилиси готов к возобновлению авиасообщения с Россией.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля, а с 8 июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений.

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