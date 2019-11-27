Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией

Тбилиси готов к возобновлению авиасообщения с Россией, сообщил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Москвой Зураб Абашидзе.

«Я могу лишь сказать, что это решение (о прекращении полетов) в одностороннем порядке было принято российской стороной. Если у них будет подобное желание (отмены запрета), они смогут это сделать сами. С технической точки зрения, у грузинской стороны нет никаких проблем по поводу возобновления авиасообщения. Наша позиция такова, что мы, в целом, приветствуем снятие запрета на авиасообщение», – сказал Абашидзе, передает ТАСС.

Абашидзе находится в Праге, где в четверг проведет переговоры с членом Совета Федерации России Григорием Карасиным.

Ранее в среду «Известия» со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года. До Нового года его не удастся возобновить из-за политического кризиса в Грузии.

Тем временем рассмотрение вопроса о выплатах компенсаций авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию было перенесено на 2020 год.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений.

Сотрудники двух авиакомпаний, участвовавших в совещаниях в Минтрансе сообщили, что российские авиакомпании потеряли 3,2 млрд рублей из-за отмены полетов в Грузию. При этом бюджет Грузии после введения временного запрета на полеты из России потерял 350 млн долларов.

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