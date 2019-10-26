В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Бюджет Грузии потерял 350 млн долларов после введения временного запрета на полеты из России, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Когда в июле нам русские аннулировали рейсы, после этого бюджет страны потерял 350 млн долларов. Сегодня доход Грузии от сферы туризма перевалил за 2 млрд долларов. Это реальные деньги», – цитирует ТАСС Гахарию.

По его словам, в регионе необходимо строить гостиницы, а также реконструировать исторические памятники.

Ранее авиакомпания S7 получила от Росавиации допуск на полеты в грузинский Кутаиси, однако это не означает возобновления авиасообщения между странами.

Накануне в Госдуме заявили, что неправильно восстанавливать авиасообщение с Грузией, пока грузинскими властями не сделаны встречные шаги.

Отношения России и Грузии обострились в июне на фоне антироссийских протестов в Тбилиси, после которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок.

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