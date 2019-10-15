В Госдуме назвали условие восстановления авиасообщения с Грузией

Восстанавливать авиасообщение с Грузией, пока грузинские власти не сделали соответствующие встречные шаги, неправильно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Конечно, президенту Грузии правильно было бы как можно быстрее принести извинения. Сильный человек всегда так поступит – если он совершил ошибку или сделал опрометчивый шаг, что-то сказал на эмоциях. А если такие поступки совершают руководители государств, о каких отношениях может быть речь... Пока единственное решение, которое было принято, – это запрет авиасообщения. Но мы считаем, что пока не будут сделаны шаги навстречу нашей стране, говорить о том, чтобы менять авиасообщение, было бы неправильно», – передает РИА «Новости» слова Володина на встрече с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье.

Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

В октябре появились призывы со стороны Тбилиси о возобновлении авиасообщения.

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