Российской авиакомпании дали допуск на полеты в Грузию

Авиакомпания S7 получила от Росавиации допуск на полеты в грузинский Кутаиси, следует из приказа Федерального агентства воздушного транспорта. Это не означает возобновления авиасообщения между странами.

Из документа следует, что S7 может выполнять до семи рейсов в неделю. Однако допуск не указывает на фактическое начало полетов, передает ТАСС.

«Это нормальная практика, когда авиакомпании продлевают свой допуск на выполнение полетов для того, чтобы иметь возможность в случае открытия воздушного сообщения начать полеты без замедления. Допуск – это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания «Сибирь» сможет воспользоваться этим правом», – заявил официальный представитель Росавиации.

В S7 также отметили, что сам факт наличия допуска не дает права авиакомпании выполнять рейсы в Грузию, так как продолжает действовать запрет.

«Допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках объединения авиакомпаний», – пояснили в S7.

Накануне в Госдуме заявили, что неправильно восстанавливать авиасообщение с Грузией, пока грузинскими властями не сделаны встречные шаги.

Отношения России и Грузии обострились в июне на фоне антироссийских протестов в Тбилиси, после которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок.

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