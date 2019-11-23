Минтранс отложил выплату компенсаций авиакомпаниям за запрет полетов в Грузию

Рассмотрение вопроса о выплатах компенсаций авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию перенесено на 2020 год, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

По его словам, есть вероятность того, в этом году начнутся точечные выплаты компенсаций перевозчикам за высокую стоимость авиакеросина в прошлом году. Министр подтвердил, что основной их объем также придется на 2020 год.

«Это (компенсация авиакомпаниям за приостановку рейсов в Грузию и керосиновые выплаты – прим. ВЗГЛЯД) вопросы 2020 года. Сейчас конец ноября, и бюджет 2019 года и его исполнение сейчас находятся уже практически на своей финишной прямой», – приводит его слова ТАСС.

«Нам бы очень хотелось дать надежду нашим авиакомпаниям на компенсацию затрат разовых на керосин, <...> если возможность выплатить хоть небольшой объем останется, мы, конечно, ею воспользуемся. Но основная часть компенсаций по керосину – это, конечно, 2020 год», – сказал он.

Дитрих добавил, что авиасообщение с курортными городами Египта, скорее сего, не будет возобновлено в 2019 году.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений.

Сотрудники двух авиакомпаний, участвовавших в совещаниях в Минтрансе сообщили, что российские авиакомпании потеряли 3,2 млрд рублей из-за отмены полетов в Грузию.

При этом бюджет Грузии после введения временного запрета на полеты из России потерял 350 млн долларов.

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