Подсчитаны потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию

Российские авиакомпании потеряли 3,2 млрд рублей из-за отмены полетов в Грузию, сообщили сотрудников двух авиакомпаний, участвовавших в совещаниях в Минтрансе.

Авиакомпании представили в Минтранс расчеты своих финансовых потерь. По словам источников, больше всех потеряли «Уральские авиалинии» – 1,2-1,3 млрд рублей. «Аэрофлот» и S7 потеряли примерно по 700 млн рублей. «Победа» недосчиталась около 400 млн рублей, Red Wings – около 120 млн, Smartavia (новый бренд авиакомпании «Нордавиа») – почти 100 млн рублей, пишут «Ведомости».

Сотрудники трех авиакомпаний сообщили, что не рассчитывают получить компенсации. Минтранс выступает за компенсации только прямых убытков от запрета полетов, в то время как невыполнение запланированных рейсов в Грузию не несет прямых убытков: расчеты авиакомпаний опираются на неполученную выручку в летнем сезоне.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений. Бюджет Грузии после введения временного запрета на полеты из России потерял 350 млн долларов.

В октябре в Госдуме заявили, что неправильно восстанавливать авиасообщение с Грузией, пока грузинскими властями не сделаны встречные шаги.

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