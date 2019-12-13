В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Москва считает испытание Соединенными Штатами ранее запрещенной ДРСМД ракеты подтверждением того, что Вашингтон давно планировал разорвать договора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не могу как-то комментировать с технической точки зрения, с точки зрения технических характеристик этой ракеты, но то, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно. Это лишь красноречиво подтверждает то, что Договор фактически был сломан по инициативе США. К нашему сожалению», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД заявили, что Москва встревожена проведением в США испытаний ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер объявил об успехе первых испытаний американской баллистической ракеты, которая прежде была запрещена договором России и США о ракетах средней и меньшей дальности.

ДРСМД утратил силу 2 августа в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора. В августе США успешно испытали крылатую ракету, ранее запрещенную договором РСМД. В Москве предупреждали, что на разработку таких ракет ответят зеркально.

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