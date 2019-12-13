Польша откололась от стран ЕС в вопросе «зеленого континента»

Лидеры входящих в Евросоюз стран достигли соглашения по климатическим изменениям, однако одна страна сообщества отказалась пока присоединиться к нему, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Для одной страны нужно больше времени, прежде чем присоединиться к его выполнению. Мы вернемся к этому вопросу в июне», – приводит его слова ТАСС.

Мишель не уточнил, о какой стране идет речь, однако канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что упомянутой страной является Польша.

«Одно государство – Польша – сегодня еще не смогло взять на себя обязательства в том, что касается имплементации», – сказала она.

Из-за позиции Польши, сообщил Мишель, ЕС проведет еще одну встречу по климатическим вопросам. «Но нам было важно дать сигнал о том, что мы хотим стать первым зеленым континентом, при этом мы понимаем, что Польше нужно больше времени», – заявил он.

В августе Европейский союз заявлял, что признает климатические изменения одной из угроз для безопасности.

Между тем американские СМИ предрекали Европе волну климатической миграции.

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