ЕС признал изменения климата угрозой для безопасности

Европейский союз признает климатические изменения одной из угроз для безопасности, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ходе визита в Хельсинки, где проходят неформальные переговоры глав дипломатических и оборонных ведомств стран ЕС.

Она сообщила, что в ходе встречи будет обсуждаться вопрос климатических изменений, обороны и безопасности. «И мы признаем – я думаю, ЕС делает это одним из первых, – что изменения климата создают угрозы для безопасности», – приводит ее слова РИА «Новости».

По словам Могерини, с министрами обороны этот аспект будет обсуждаться впервые.

В сентябре в ООН пройдет заседание Организации, посвященное проблемам климата.

Ранее в ООН сообщали, что изменение климата вкупе с нерациональным использованием земельных и водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия приведет к тому, что человечеству будет трудно прокормить себя.