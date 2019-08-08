ООН предупредила человечество о глобальной нехватке еды

Изменение климата вкупе с нерациональным использованием земельных и водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия приведет к тому, что человечеству будет трудно прокормить себя, говорится в новом докладе ООН.

В представленном в четверг в Женеве докладе ООН, над которым работали больше 100 экспертов из 52 стран, говорится, что мировые земельные и водные ресурсы эксплуатируются «беспрецедентными темпами». Вкупе с изменением климата это неминуемо окажет серьезное давление на способность человечества прокормить себя, передает The New York Times.

Уже на данный момент больше полумиллиарда человек проживают в местах, которые превращаются в пустыню, причем потеря почвы происходит в десятки раз быстрее, чем она образуется.

Наводнения, засухи, ураганы и другие стихийные бедствия угрожают нарушить глобальное снабжение продовольствием. При этом в 2019 году больше 10% населения Земли недоедает, и тотальная нехватка продовольствия может привести к росту трансграничной миграции.

Так, например, в период с 2010 по 2015 год число мигрантов из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, прибывших на границу США с Мексикой, увеличилось в пять раз, что совпало с засухой, когда многим людям в этих странах не хватало продовольствия.

Опасность заключается еще и в том, что продовольственные кризисы могут возникнуть сразу на нескольких континентах.

В докладе указывается, что пока существуют пути преодоления катастрофы. Эти методы потребуют серьезной переоценки землепользования и ведения сельского хозяйства во всем мире, а также изменения поведения потребителей. В частности, предложения включают повышение продуктивности земли, сокращение потерь продовольствия и изменение диеты людей в пользу отказа от большого количества мяса.

Отмечается, что в ряде случаев изменение климата может стать стимулом производства продовольствия – например, повышение температуры способно привести к получению большего количества урожая некоторых сельскохозяйственных культур в ряде регионов.

Однако в целом изменение климата уже сказывается на доступности еды, в частности, из-за снижения урожайности и утраты земель в результате эрозии, опустынивания и повышения уровня моря.

Кроме того, само по себе сельское хозяйство усложняет ситуацию – например, негативно сказываются такие процессы, как осушение водно-болотных угодий. Торфяные болота, которые хранят от 530 до 694 млрд тонн диоксида углерода во всем мире, при осушении выбрасывают его обратно в атмосферу, и именно диоксид углерода является основным парниковым газом, задерживающим солнечное тепло и согревающим планету. Выбросы углекислого газа продолжаются еще долго после осушения торфяников.

Также крупный рогатый скот является крупным производителем метана. Рост глобального спроса на говядину и другое мясо подпитывает увеличение численности этих животных и усиливает обезлесение в важнейших лесных системах.

Исследователи также призвали к институциональным изменениям, которые включают, например, доступность кредитов для фермеров в развивающихся странах и укрепление имущественных прав.

Кроме того, в качестве путей преодоления кризиса впервые ученые обратились к опыту и знаниям коренных народов.

«Сельскохозяйственная практика, включающая знания коренных народов, может способствовать преодолению комбинированных проблем изменения климата, продовольственной безопасности, сохранения биоразнообразия и борьбы с опустыниванием и деградацией земель», – заявляют авторы доклада.

Исследователи подчеркивают, что чем дольше политики будут бездействовать, тем труднее будет преодолеть глобальный кризис.

Ранее стало известно, что человечество исчерпало ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо.

До этого ученые рассказали, как деятельность человека за последние 50 лет изменила Землю.