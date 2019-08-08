ООН представила «Руководство по спасению мира для лентяев»

ООН подготовила «Руководство по спасению мира для лентяев». В нем перечислены действия, которые может совершить каждый человек для изменения мира в лучшую сторону.

Руководство опубликовано на сайте ООН. План состоит из четырех частей – действий, которые человек может сделать для спасения мира на своем диване, в своем доме, за его пределами и на работе, передает РИА «Новости».

В первой части предлагается экономить электроэнергию, подключая бытовые приборы к удлинителю и полностью отключая их, когда они не используются. Также рекомендуется выключать свет, если в нем нет необходимости.

Во второй части, посвященной дому, составители рекомендуют замораживать свежие продукты, если нет возможности их съесть до того, как они испортятся.

Помимо этого они предлагают употреблять меньше мяса, птицы и рыбы, принимать короткий душ для экономии воды и установить солнечные батареи для сокращения расходов на электричество.

В третьей части руководства предлагается использовать меньше салфеток, приходить в магазин с собственной сумкой и вакцинировать себя и своих детей.

В четвертой, посвященной «вещам, которые вы можете сделать на работе», отмечается необходимость поддерживать равную оплату за равный труд для мужчин и женщин и противодействовать дискриминации.