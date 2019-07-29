Человечество исчерпало ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

К 29 июля 2019 года все страны мира исчерпали объем возобновляемых природных ресурсов, который Земля может воспроизвести за 12 месяцев, сообщает канал CNN со ссылкой на результаты исследования аналитического центра Global Footprint Network.

Израсходовав запасы воды, почвы и воздуха, человечество начало жить «в долг». В 2019 году этот день наступил на два месяца раньше до предполагаемого срока. При этом дата Всемирного дня экологического долга стала самой ранней за последние 20 лет, пишет «Интерфакс».

Таким образом, в настоящее время человечество использует ресурсы в 1,75 раза быстрее, чем планета способна восстановить, считает калифорнийская (США) экологическая группа.

Отмечается, что с каждым годом день экологического долга приходит все раньше. Например, в 2000 году он наступил в первой половине октября, в 2013 году – 20 августа, а в 2018 году – 1 августа.

«У нас есть только одна Земля - это определяющий контекст человеческого существования. Мы не можем использовать 1,75 часть планеты без разрушительных последствий», – рассказал основатель аналитического центра Global Footprint Network Матис Вакернагель.

Такая ситуация приводит к исчезновению лесов, эрозии почвы, потере биологического разнообразия, что влечет за собой изменение климата и экстремальные погодные условия.

Ранее ученые рассказали, как деятельность человека за последние 50 лет изменила Землю и к каким разрушительным последствиям привела.