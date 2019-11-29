Европу призвали готовиться к волне «климатической миграции»

Новым источником миграции в Европу стать глобальное потепление и связанные с ним проблемы, пишет Foreign Policy. Европейский союз, однако, до сих пор не выработал связной политики по борьбе с этим кризисом, отмечает американское издание.

«Континенту не только не хватает согласованной и комплексной человечной политики в области миграции – проблемы, которая в ближайшие месяцы и годы будет только расти, – но он, судя по всему, не способен прийти к согласию по поводу необходимых мер даже в краткосрочной перспективе», – передает ИноТВ содержание публикации.

«В грядущие месяцы и годы Европа может столкнуться с еще большим количеством беженцев. В то время как конфликты в Ираке, Сирии и Йемене и не думают прекращаться, все большее количество людей приходит к выводу, что «климатическая миграция» приведет к значительному притоку населения из районов, которые станут непригодными для жизни», – предупреждает автор статьи.

Foreign Policy подчеркивает, что ЕС необходимо срочно принять новую связную миграционную политику с прицелом на будущее. Выработать стратегию будет непросто, однако провал на этом направлении «будет означать, что еще больше людей окажется в ужасных условиях», отмечает издание.

Автор статьи советует Германии и Франции, «которые более радушно отнеслись к беженцам», постепенно расселять новоприбывших из Ливии и других стран, демонстрируя своим соседям «выгоды» такого подхода.

Также американское издание предлагает ЕС и национальным правительствам «направить дополнительные средства на нужды национальной полиции и ведомств вроде Интерпола». Это необходимо, чтобы подавить сети контрабандистов, поясняет автор.

В защиту открытых границ должны выступить негосударственные организации и предприятия, ведь эти структуры видят в миграции пользу в плане потенциала экономического роста и разнообразия, считает FP.

Кроме того, Foreign Policy призывает Евросоюз «перерасти популистскую риторику в том духе, что все беженцы и мигранты – это «воры» и «насильники».

«Когда-то европейцы в битком набитых кораблях отправились в Соединенные Штаты и Канаду, с тем чтобы избежать преследований и нетерпимости. Европейские правительства должны поразмыслить над своим прошлым, чтобы улучшить свою долгосрочную политику», – заключает Foreign Policy.

В октябре глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что в Берлине опасаются нового миграционного кризиса в Европе, который окажется более мощным, чем в 2015 году.