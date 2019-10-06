В Германии предрекли новый мощный миграционный кризис

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что в Берлине опасаются нового миграционного кризиса в Европе, который окажется более мощным, чем в 2015 году.

«Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам в контроле на внешних границах ЕС. Мы слишком долго оставляли их одних», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что в противном случае Германию ждет наплыв беженцев, как в 2015 году, а возможно и более мощный.

Зеехофер добавил, что вместе с новым главой Еврокомиссии, экс-министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен нужно «сделать все, чтобы это не повторилось». Он утверждает, что у МВФД ФРГ есть «полная поддержка» по этому вопросу от федерального канцлера Ангелы Меркель.

В 2015 году в Германию прибыли около 850 тыс. беженцев и мигрантов.

Ранее верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер заявил, что неэффективная политика европейских стран по интеграции мигрантов в общество может привести к изоляционизму, радикализму и жестокости.