В ОБСЕ предсказали радикализацию мигрантов в Европе

Неэффективная политика европейских стран по интеграции мигрантов в общество может привести к изоляционизму, радикализму и жестокости, заявил верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

«Наплыв мигрантов испытывает способность Европы защищать права человека для всех и гарантировать защиту от ненависти, расизма, насилия по отношению ко всем меньшинствам, включая религиозные меньшинства», – приводит его слова РИА «Новости».

Отсутствие долгосрочной политики, поощряющей интеграцию в общество, будет способствовать изоляционизму, который представляет собой благодатную почву для радикализации и насилия, заявил Заньер.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.